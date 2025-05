Mantide di Parabiago parla un baby testimone | Mi dissero che volevano fare del male a Fabio Ravasio

Busto Arsizio (Varese), 12 maggio 2025 – Una voce infantile, tremante ma determinata, ha scosso l’aula del tribunale dove si celebra il processo per la morte di FabioRavasio. È quella di un ragazzino di appena dodici anni, ascoltato come testimone. Amico di Rodrigo Della Malva, figlio di Adilma – la donna accusata insieme a Massimo Ferretti di aver orchestrato l’omicidio – il giovane ha rivelato dettagli che gettano nuova luce sul presunto movente e sulla premeditazione del delitto. Parabiago Adilma Pereira Carneiro “Avevo sentito che volevanofare cose brutte a Fabio dal figlio di Adilma”, ha dichiarato il minore, protetto da ogni misura di tutela, davanti alla Corte. “Rodrigo mi aveva confidato di aver sentito la madre parlare con un uomo. Dicevano che volevano far del male a Fabio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantide di Parabiago, parla un baby testimone: "Mi dissero che volevano fare del male a Fabio Ravasio"

Mantide di Parabiago, parla lo storico ultrà De Simone: “Il barista manipolato da Adilma mi offrì 10mila euro per l’omicidio” - PARABIAGO (Milano) – “Ma tu sei matto? Dì alla tua amica di andare a...”. Questa la risposta secca di Tony De Simone, storico ultrà del Milan, intervenuto nell’ultima udienza in Corte di Assise del processo Ravasio. Il parabiaghese De Simone ha riferito che Massimo Ferretti — titolare del bar di Parabiago dove si incontravano Adilma e i suoi complici — gli avrebbe chiesto se conoscesse qualcuno disposto, in cambio di diecimila euro, a investire e uccidere Fabio Ravasio (nella foto), compagno dell’amante. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Il processo alla mantide di Parabiago. Il meccanico Oliva: “Solo dopo l’investimento capii tutto, ma me ne andai in vacanza” - Parabiago (Milano), 7 aprile 2025 – Nuove pesantissime accuse nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, il parabiaghese travolto e ucciso da un’auto pirata il 9 agosto 2024 a Parabiago. Nella giornata odierna davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio, hanno reso dichiarazioni spontanee due coimputati: il meccanico Fabio Oliva e Mirko Piazza, amico di Massimo Ferretti (ex amante di Adilma e anche lui imputato). 🔗Leggi su ilgiorno.it

Mantide di Parabiago, scarcerato il presunto complice: era accusato dell’omicidio di Michele Della Malva - Parabiago (Milano), 28 febbraio 2025 – Disposta la scarcerazione di Maurizio Massè, 59 anni, di Quarto Oggiaro, fermato sabato 15 febbraio, dai carabinieri della compagnia di Legnano, con l'accusa di aver assassinato in concorso con Adilma Pereira Carneiro, la cosiddetta Mantide di Parabiago, Michele Della Malva, marito della donna, morto nel dicembre 2011 a Mesero (Milano). È la decisione del tribunale del Riesame di Milano. 🔗Leggi su ilgiorno.it

