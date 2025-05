Mani di donne a Lecce la prima edizione del festival dell’artigianato e dell’arte femminile

Il 17 e 18 maggio Lecce ospiterà “MANI DI DONNE”, la prima edizione del festival dedicato all’artigianato e all’arte femminile. Ideato da Chiara Renis e Raffaella Roccasecca, l’evento, sostenuto dal Comune e dalle Mura Urbiche, celebra le talentuose donne salentine, offrendo loro un palcoscenico per esprimere la propria creatività e promuovere l'eccellenza artigianale.

Il 17 e 18 maggio a Lecce la primaedizione di "Mani DI donne", un evento ideato da Chiara Renis e Raffaella Roccasecca, con il patrocinio del Comune di Lecce e il sostegno delle Mura Urbiche di Lecce. L'iniziativa celebra le eccellenze femminili salentine, offrendo alle donne uno spazio per.

