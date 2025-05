Mangiacavalli Fnopi | La carenza infermieristica coinvolge più istituzioni

La carenza di personale infermieristico rappresenta una problematica radicata nel nostro Paese, con interventi finora limitati e temporanei. Non si tratta solo di numeri, ma di una questione più ampia che coinvolge diverse istituzioni e aspetti fondamentali della salute pubblica. È essenziale affrontare il tema in modo strutturale, promuovendo soluzioni durature per garantire un'assistenza di qualità ai cittadini.

(Adnkronos) – "E' un problema importante che ci trasciniamo da molti decenni e su cui si sono sempre adottati dei provvedimenti tampone. Il tema della carenzainfermieristica sta diventando il tema del Paese. Più che solo di carenza, io parlerei di questione infermieristica perché tocca più livelli e più istituzioni". Bisogna "fare in modo che

