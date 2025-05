Mancanza di medici di base in Sardegna | disagi a Terralba

La mancanza di medici di base in Sardegna ha creato gravi disagi a Terralba, in provincia di Oristano. Centinaia di cittadini, tra cui molti anziani, si sono accampati per ore fuori dal distretto sanitario per ricevere assistenza, evidenziando le criticità di un sistema di prenotazione inefficace e la crisi del servizio sanitario locale.

A Terralba, in provincia di Oristano, centinaia di persone – molti anziani – si sono accampate fuori dal distretto sanitario per ore, alcuni dalla notte precedente, pur di ottenere un medico di base. Il disagio, causato dalla carenza di medici e da un sistema di prenotazione inefficace, è solo un esempio del problema diffuso in tutta la Sardegna. Alessandro Rosas, coordinatore dei Comitati Sardi per la Salute, lancia l’allarme: “In gran parte della Sardegna manca il medico di famiglia, riferimento fondamentale per i cittadini” 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mancanza di medici di base in Sardegna: disagi a Terralba

Ne parlano su altre fonti

In Sardegna stanno sparendo i medici di base, concorsi deserti. E’ un problema nazionale - In Sardegna si aggrava la crisi della medicina generale, con un trend di progressiva riduzione dei medici di base che desta preoccupazione. Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, tra il 2019 e il 2023 il numero di medici di medicina generale attivi nell’isola è diminuito del 39%, un dato nettamente superiore alla media nazionale, ferma al 12,7%. Un calo che mette a rischio l’assistenza sanitaria, soprattutto per anziani e persone fragili, e che riflette una crisi strutturale del sistema. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

L'annuncio della Asl: "Superata la carenza di medici di base per Carpineto della Nora, Brittoli e Vicoli grazie a una nuova disponibilità" - Importante e positiva notizia per i cittadini dei territori di Carpineto della Nora, Vicoli e Brittoli. La Asl, a seguito di un nuovo interpello formale rivolto ai medici di assistenza primaria a ciclo di scelta iscritti nell’ambito di Penne e di altri comuni, ha ricevuto la disponibilità... 🔗Leggi su ilpescara.it

A Roma e nel Lazio medici di base e pediatri sono pochi e sempre più anziani. Tutti i numeri - Pochi e sempre più anziani. Nel Lazio i medici di base e i pediatri sono, nella maggior parte dei casi, in età avanzata. Con più di 23 anni di esperienza. A dirlo è l’ultima edizione dell’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, pubblicato dal ministero della Salute. I medici di... 🔗Leggi su romatoday.it

SIMG – In Sardegna mancano oltre 500 Medici di famiglia. Preoccupa la gestione di alcune aree isolate, ma sono colpite anche le città di Cagliari e Sassari; Pochi medici di famiglia, Antonello Desole: «Un mestiere con poco appeal»; Medici di base, in Sardegna ne mancano 450. Ed è fuga dalla scuola di specializzazione; Carenza di medici e rinuncia alle cure, il primato sardo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Centinaia di posti scoperti, medici di base in ambulatorio fino a 73 anni - Nell’Isola 467 sedi vacanti e una stima, per i prossimi sei anni, di 719 dottori in uscita a fronte di circa 70 in entrata ... 🔗msn.com

Mancano i medici di base, il direttore sanitario della Asl 5: «Non demonizziamo gli Ascot» - Oristano Descritti e reietti come se fossero il demonio, oggi sono considerati indispensabili e il loro modello è stato replicato un po’ ovunque in Sardegna. Sono gli Ascot, ambulatori straordinari di ... 🔗msn.com

Caffè corretto, la puntata del 7 maggio: emergenza medici di base in Sardegna - Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 07 maggio 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30. Ospiti e argomenti: Valeria ... 🔗informazione.it