Mancano le vaccinazione obbligatorie bimba di 5 anni non può più entrare all’asilo

Una bambina di cinque anni in provincia di Brescia è stata esclusa dalla scuola di infanzia per mancata vaccinazione, a causa di lungaggini burocratiche. La situazione si complica ulteriormente nonostante l'intervento legale, sollevando interrogativi sulle procedure e l'accesso all'istruzione. Una vicenda che mette in luce le fragilità del sistema.

Brescia, 12 maggio 2025 - Burocrazia ma (forse) non solo. Una bambina di cinque anni, in provincia di Brescia, non può frequentare la scuola di infanzia perché, a causa delle lungaggini burocratiche, non ha potuto ricevere le vaccinazioni ritenute obbligatorie. E nonostante l'intervento di un legale è continuamente respinta alle porte dell'edificio scolastico.La vicenda è raccontata da Anila Halili, legale che assiste la famiglia. "Alla piccola, figlia di genitori extracomunitari (il padre è in possesso di permesso di soggiorno e la moglie e le figlie minori sono in attesa di regolarizzazione dal Tribunale per i minorenni di Brescia ndr) - spiega l'avvocato Halili - dopo ben due anni di frequentazione scolastica, viene negato, improvvisamente, l'ingresso e la frequenza scolastica già avviata per il 2024-2025.

