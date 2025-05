Manca l' acqua scuole chiuse | ecco quali

A causa della sospensione idrica programmata per martedì 13 maggio, il Comune di Alatri ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti. Ecco l'elenco delle scuole interessate dalla chiusura.

La sospensione idrica programmata prevista per martedì 13 maggio in molte zone di Alatri ha portato alla chiusura di alcune scuole del territorio. Lo fa sapere il Comune atraverso un'ordinanza.Le scuole interessate dalla chiusura: Scuola Primaria Magliano – Istituto Comprensivo Secondo -.

