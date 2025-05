Maltrattamenti in una casa di riposo | al via il processo per quattro operatori

È iniziato oggi il processo a Benevento per quattro operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti aggravati ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo a Cerreto Sannita. Il Collegio del Tribunale, presieduto dal giudice Rotili, esaminerà le gravi accuse relative al trattamento riservato agli anziani nella struttura.

Tempo di lettura: 3 minutiÈ cominciato dinanzi al Collegio del Tribunale di Benevento, presieduto dal giudice Rotili, il processo a carico dei quattrooperatori socio-sanitari accusati di Maltrattamenti aggravati nei confronti degli anziani ospiti della casa albergo di Cerreto Sannita. A giudizio sono finiti G. P., 51 anni, di Cerreto Sannita; L. A. M., 56 anni, di Guardia Sanframondi; A. M., 48 anni, di Sant'Agata de' Goti; e G. S., 30 anni, di Valle di Maddaloni. I quattrooperatori socio-sanitari sono difesi dagli avvocati Massimo Viscusi, Emiliano Vaccarella, Antonio Barbieri e Cosimo Ciotta.La vicenda, già al centro dell'attenzione pubblica nei mesi scorsi, fa ora il suo ingresso nelle aule di giustizia. La prima udienza si è conclusa con un rinvio al 22 maggio, necessario per permettere al Collegio di pronunciarsi sulle questioni preliminari sollevate dai legali degli imputati.

