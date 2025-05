Maltempo in arrivo niente chiusure sulla A9 | il tratto Lomazzo sud–Como Centro resta aperto

Maltempo in arrivo, ma nessuna chiusura sulla A9. Il tratto Lomazzo Sud–Como Centro rimane aperto nonostante il previsto peggioramento delle condizioni meteo. La chiusura, inizialmente programmata per questa notte, è stata annullata, garantendo così la continuità del traffico in direzione del confine di Stato.

Nessuna chiusura questa notte sulla A9 Lainate–Como–Chiasso. A causa del peggioramento delle condizioni meteo è stata annullata la prevista chiusura del tratto tra Lomazzo sud e Como Centro, in direzione del confine di Stato. Il provvedimento, che sarebbe dovuto entrare in vigore dalle 22 di. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Maltempo in arrivo, niente chiusure sulla A9: il tratto Lomazzo sud–Como Centro resta aperto

