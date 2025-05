Maltempo ancora allerta in Italia Cosa ci aspetta e dove

Il maltempo continua a creare allerta in Italia, con condizioni climatiche instabili che alternano momenti di sole a piogge incessanti. Le temperature si abbassano e le giornate primaverili sembrano distantissime. I cittadini rimangono cauti, con l’ombrello sempre a portata di mano, pronti ad affrontare ulteriori capricci del clima. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme.

Il tempo continua a cambiare. Un giorno sole, il giorno dopo pioggia. L’instabilità resta. Le nubi si addensano, le temperature calano. Le giornate di maggio sembrano ancora lontane dalla vera primavera. I cittadini alzano gli occhi al cielo e si preparano. L’ombrello resta a portata di mano.I fiumi si ingrossano. I terreni non riescono ad assorbire tutta l’acqua. La preoccupazione cresce. Ogni temporale porta con sé un rischio. In molte zone si contano i danni. Le autorità restano in allerta. La Protezione civile monitora la situazione senza sosta.Le previsioni indicano altri giorni complicati. Le correnti fredde incontrano masse d’aria umida. Il risultato è lo stesso: pioggia, vento e fulmini. Gli esperti confermano che la situazione non migliora in tempi brevi.allerta meteo gialla per il 13 maggioPer domani, martedì 13 maggio, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, ancora allerta in Italia. Cosa ci aspetta e dove

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allerta Meteo: Italia Divisa tra Maltempo e Temperature Estive nel Weekend - Roma - Serie di perturbazioni porteranno piogge, temporali e neve al Centro-Nord, mentre al Sud si registreranno temperature fino a 28°C Il prossimo fine settimana l'Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche contrastanti, con maltempo al Centro-Nord e clima mite al Sud. Una vasta depressione sul Mediterraneo centro-occidentale darà origine a una perturbazione che, da venerdì, colpirà le regioni centro-settentrionali, in particolare quelle tirreniche, la Lombardia e il Nordest, con fenomeni intensi in Toscana. 🔗Leggi su abruzzo24ore.tv

Maltempo e allerta rossa in Toscana, cosa succede ora: le previsioni per sabato 15 e domenica 16 marzo - Firenze, 14 marzo 2025 - “Purtroppo dobbiamo attenderci piogge per tutto il pomeriggio. Stiamo assistendo a temporali molto localizzati. Ad esempio, adesso a Sesto Fiorentino sta diluviando”. A dirlo sono i meteorologi del Lamma. “Solo in serata la perturbazione si sposterà più sul nord-ovest - proseguono -. Purtroppo, tutta la giornata di oggi è caratterizzata da piogge nelle zone interne, dove il tempo resterà molto perturbato. 🔗Leggi su lanazione.it

Maltempo in Italia: piogge, vento forte e allerta rossa su diverse regioni - Il maltempo che sta interessando l’Italia in questi giorni continuerà a imperversare anche giovedì 17 aprile, con fenomeni meteorologici particolarmente intensi sulle regioni del Nord-Ovest. In queste aree, la Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa, il massimo livello di criticità, per il rischio di eventi idrogeologici gravi causati da piogge diffuse e persistenti. I rovesci, concentrati in un breve arco temporale, potrebbero causare disagi significativi e situazioni di emergenza, soprattutto in Piemonte. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Maltempo, allerta in 12 Regioni oggi: pioggia e temporali, ecco dove e le previsioni per il 25 Aprile; Maltempo sull'Italia, cosa succede da Piemonte in rosso a Lombardia; Ciclone Hans arriva in Italia, è allerta meteo in Piemonte: dove e quando colpiranno pioggia e maltempo; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 27 marzo: l’elenco delle regioni a rischio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 13 maggio: le regioni a rischio - Ancora temporali e nubifragi sull’Italia dove il maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani in molte regioni. Per la giornata di martedì 13 maggio la Protezione civile ha valutato una nuova ... 🔗fanpage.it

Meteo – Italia bersagliata dal maltempo, con piogge e temporali anche intensi: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove - Meteo - Maltempo no stop in Italia a causa dell'infiltrazione di correnti più umide e instabili nel Mediterraneo: ecco l'allerta della Protezione Civile ... 🔗centrometeoitaliano.it

Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: forti temporali nel weekend, poi una settimana da incubo! - MeteoWeb Aggiornamenti molto importanti dai modelli matematici nelle ultime ore: le previsioni meteo cambiano nel modo peggiore possibile, cancellando quella che sembrava una pausa di bel tempo nel we ... 🔗informazione.it