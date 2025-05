Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 13 maggio | le regioni a rischio

Il maltempo continua a imperversare sull'Italia, con la Protezione civile che ha emesso un'allerta meteo gialla per domani, 13 maggio. Quattro regioni saranno particolarmente a rischio temporali, rendendo necessaria la massima prudenza. Scopri quali territori sono interessati e le previsioni dettagliate.

Il Maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani in molte regioni italiane. La Protezione civile ha valutato per martedì 13 maggio una nuova allertameteogialla in quattro regioni per rischiotemporali. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 marzo: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 11 marzo. Ecco le regioni a rischio.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali e forti venti domenica 6 aprile: le regioni a rischio - Per la giornata di domenica 6 aprile, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo giallo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su Abruzzo, Basilicata e settori di Molise e Calabria. 🔗Leggi su fanpage.it

Maltempo in arrivo: emanata l'allerta meteo gialla - La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 18 di oggi, domenica 6 aprile, fino alle 23.59 di domani, lunedì 7 aprile, su tutta la Campania.Si raccomanda alle... 🔗Leggi su napolitoday.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 12 maggio: le regioni a rischio; Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo gialla in Emilia-Romagna; Maltempo in arrivo sulla Sicilia, allerta meteo della Protezione civile; Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domenica 11 maggio in Trentino Alto Adige. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 13 maggio: le regioni a rischio - Ancora temporali e nubifragi sull’Italia dove il maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani in molte regioni. Per la giornata di martedì 13 maggio la Protezione civile ha valutato una nuova ... 🔗fanpage.it

Ciclone mediterraneo, piogge forti e temporali: scatta l’allerta gialla in 6 regioni. Dove e quando, le previsioni meteo - Ciclone mediterraneo in arrivo. L'Italia si prepara a una settimana di maltempo, con piogge torrenziali e forti temporali che interesseranno gran parte del territorio. Le previsioni meteo ... 🔗msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 11 maggio in Trentino Alto Adige - Per la giornata di domani, domenica 11 maggio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Trentino Alto Adige ... 🔗fanpage.it