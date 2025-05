Malore su un traghetto Soccorso e salvato un turista di 69 anni

Ieri pomeriggio, al porto di Civitanova, si è conclusa una complessa operazione medica d'emergenza per un passeggero di 69 anni proveniente da un traghetto a 40 miglia da Ancona. La Guardia Costiera è stata allertata intorno alle 14:30 per il malore dell'uomo, avviando prontamente una motovedetta verso il luogo dell'incidente per garantire un pronto intervento.

Portata a termine ieri pomeriggio al porto di Civitanova una complessa operazione medica d’emergenza di un passeggero che si trovava a bordo di un’unità traghetto a circa 40 miglia dal porto di Ancona. Intorno alle 14,30 arriva alla Guardia Costiera la segnalazione relativa a un passeggero greco di anni 69 colto da Malore. Subito viene inviata sul punto la motovedetta che una volta giunta sul posto, carica a bordo l’infortunato e lo trasporta, considerato lo stato d’urgenza, al porto più vicino di Civitanova, dove viene affidato alle cure del personale del 118. L’operazione mette ancora una volta l’accento sulla salvaguardia della vita umana in mare, per la cui tutela le donne e gli uomini della Guardia Costiera sono pronti, quotidianamente, ad intervenire. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore su un traghetto. Soccorso e salvato un turista di 69 anni

