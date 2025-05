Malore per Klaus Davi | sviene sul lungomare mentre registra un servizio

Domenica 11 maggio, preoccupazione per Klaus Davi, il noto giornalista e opinionista, colto da un improvviso malore mentre registrava un servizio sul lungomare. Sviene inaspettatamente, suscitando ansia tra i presenti. Le sue condizioni sono monitorate attentamente. Scopri di più su quanto accaduto su Perizona.it.

Paura per KlausDavi colto da Malore domenica 11 maggio. Il noto giornalista, opinionista, massmediologo e sondaggista si è sentito . Malore per KlausDavi: sviene sul lungomarementreregistra un servizio su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Malore per Klaus Davi: sviene sul lungomare mentre registra un servizio

Su questo argomento da altre fonti

Klaus Davi ricoverato in ospedale: ha avuto un malore mentre registrava un servizio in Calabria, come sta ora - Il giornalista Klaus Davi si trova ora ricoverato all'ospedale di Polistena, in Calabria, per "accertamenti". Ieri, domenica 11 maggio, ha accusato un malore mentre registrava un servizio sulla criminalità organizzata.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Klaus Davi, esplode la polemica social dopo il malore improvviso del giornalista: “Considerava i no vax bombe umane” - Attimi di forte tensione nel primo pomeriggio di domenica 11 maggio a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove il giornalista e opinionista Klaus Davi ha accusato un malore improvviso mentre era impegnato nella realizzazione di un servizio dedicato alla criminalità organizzata. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo dell’informazione, che da anni segue con interesse l’attività del comunicatore, da tempo in prima linea nel denunciare le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Sud Italia. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Klaus Davi ricoverato per un malore - Klaus Davi è attualmente ricoverato all’ospedale di Polistena dopo essere stato colto da un malore durante un sopralluogo a San Ferdinando, nel Reggino. Il giornalista 59enne, impegnato in un’inchiesta sul territorio, ha perso i sensi nella giornata di domenica 11 maggio, rendendo necessario... 🔗Leggi su today.it

Paura per Klaus Davi: sviene sul lungomare in Calabria. Ma poi manda un messaggio a MOW dall’ospedale: ecco come sta il giornalista e massmediologo; Malore durante un servizio sulla ‘Ndrangheta: Klaus Davi ricoverato a Polistena; Malore per Klaus Davi, è ricoverato all'ospedale di Polistena; Malore per Klaus Davi: sviene sul lungomare mentre registra un servizio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Klaus Davi, malore mentre registrava un servizio in Calabria: come sta il giornalista ricoverato in ospedale - Paura per Klaus Davi. Il giornalista si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore mentre stava registrando un servizio sulla criminalità organizzata in Calabria, ... 🔗msn.com

Paura per Klaus Davi: sviene in Calabria. Poi il messaggio a MOW dall’ospedale: ecco come sta - Klaus Davi, giornalista e mass mediologo, nel pomeriggio di domenica 11 maggio si trovava nei pressi di Reggio Calabria per un'inchiesta giornalistica sul crimine organizzato, quando ha perso i sensi ... 🔗mowmag.com

Klaus Davi ricoverato dopo un malore: «È svenuto sul lungomare, alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi» - Il giornalista Klaus Davi si trovava questa mattina a San Ferdinando (Reggio Calabria) per realizzare un servizio sulla criminalità organizzata quando nel pomeriggio si è sentito ... 🔗msn.com