Malore per Klaus Davi ricoverato in ospedale

Subito dopo il Malore sono stati contattati i soccorsi, arrivati sul posto con un'ambulanza del 118 inviata da Polistena 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore per Klaus Davi, ricoverato in ospedale

Se ne parla anche su altri siti

Il malore, poi il ricovero in ospedale. Paura per Klaus Davi - Il noto giornalista e opinionista è finito in ospedale dopo essere stato male mentre si trovava in spiaggia: cosa è successo 🔗Leggi su ilgiornale.it

Malore al Passo di Campagneda: lecchese ricoverato in prognosi riservata - Un lecchese nato nel 1951 si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sondrio dopo un malore, probabilmente un attacco cardiaco, accusato nella zona del Passo di Campagneda, nel territorio comunale di Lanzada. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo... 🔗Leggi su leccotoday.it

Malore nella notte, Lacerenza ricoverato d'urgenza: "Sospetto ictus" - Ricoverato d'urgenza Davide Lacerenza, il titolare della Gintoneria al centro dell'inchiesta sulla movida milanese. Avrebbe avuto un sospetto ictus questa notte e si trova ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale milanese. Il malore è avvenuto intorno alle 4 del mattino e il 60enne, ai domiciliari per l'inchiesta per droga e prostituzione sulla Gintoneria di Milano, è stato ricoverato intorno alle 11 dopo una serie di accertamenti in pronto soccorso. 🔗Leggi su iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il malore, poi il ricovero in ospedale. Paura per Klaus Davi; Klaus Davi ricoverato dopo un malore: «È svenuto sul lungomare, alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi»; Klaus Davi ricoverato a Polistena dopo un malore a San Ferdinando; San Ferdinando: malore per Klaus Davi sul lungomare, ricoverato all’ospedale di Polistena. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Klaus Davi ricoverato dopo un malore: «È svenuto sul lungomare, alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi» - Il giornalista Klaus Davi si trovava questa mattina a San Ferdinando (Reggio Calabria) per realizzare un servizio sulla criminalità organizzata quando nel pomeriggio si è sentito ... 🔗msn.com

Il malore, poi il ricovero in ospedale. Paura per Klaus Davi - Il noto giornalista e opinionista è finito in ospedale dopo essere stato male mentre si trovava in spiaggia: cosa è successo ... 🔗msn.com

Klaus Davi ricoverato a Polistena dopo un malore a San Ferdinando: soccorsi tempestivi - Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ... 🔗inquietonotizie.it