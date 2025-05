Malore improvviso agli internazionali di tennis si accascia davanti a tutti | partita sospesa

In un clima di grande attesa agli Internazionali d’Italia a Roma, un malore improvviso ha interrotto un incontro del circuito ATP, generando attimi di paura e apprensione. L'attenzione del pubblico si è spostata rapidamente sugli spalti, mentre la partita è stata sospesa per far fronte a questa drammatica situazione.

Attimi di tensione agliinternazionali d'Italia a Roma, durante un incontro del circuito ATP. Il match ha subito un improvviso arresto, lasciando lo stadio in un silenzio preoccupante. Durante il primo set, l'attenzione si è spostata sugli spalti, dove un evento inatteso ha catalizzato gli sguardi di tutti i presenti.Maloreimprovvisoagliinternazionali di tennis, si accasciadavanti a tutti: partitasospesaIl gioco ha subito una sospensione di oltre venti minuti, mentre gli occhi di giocatori, spettatori e arbitri erano fissi su un punto specifico delle tribune. Le grida del pubblico hanno rapidamente allertato l'arbitro e il personale medico, che è intervenuto prontamente. Dopo qualche momento di incertezza, si è chiarito il motivo della concitazione.Maloreimprovvisoagliinternazionali di tennis: partitasospesaLa causa del disturbo è stato il Malore di uno spettatore, seduto nella parte bassa delle tribune durante la partita tra Dellien e De Minaur, valida per i sedicesimi di finale del Masters 1000.

