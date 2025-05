Malattie oncologiche | dall’esclusione dell’obbligo di reperibilità per le visite fiscali alla pensione d’inabilità Vademecum Inps

L’Inps ha pubblicato il Vademecum "Diritti e tutele in caso di Malattieoncologiche", che raccoglie i principali strumenti assistenziali, sociali ed economici destinati ai lavoratori che affrontano patologie tumorali. L'articolo Malattieoncologiche: dall’esclusionedell’obbligo di reperibilità per le visitefiscaliallapensioned’inabilità. VademecumInps . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Oncologia. Tumori malattie sempre più croniche. Dalle Associazioni 6 proposte per migliorare l'assistenza e preservare la sostenibilità del Ssn - Per contrastare queste difficoltà, aggravate dalla ... oncologici hanno presentato un Documento programmatico con sei proposte operative da attuare al più presto per ridurre l’impatto della ... 🔗quotidianosanita.it

