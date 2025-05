Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali previste visite gratuite | le informazioni

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone offre visite gratuite e informazioni utili. Due Open Day si terranno domenica 19 maggio presso l'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, per sensibilizzare e sostenere i pazienti e le loro famiglie.

In occasione della Giornata Mondiale delle MalattieInfiammatorieCronicheIntestinali (MICI), la ASL di Frosinone organizza due Open Day informativi presso l'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, in programma per lunedi 19 maggio.

