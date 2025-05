Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali previste visite gratuite al Santa Scolastica | le informazioni

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone offre visite gratuite e informazioni utili. Gli Open Day si svolgeranno lunedì 19 maggio presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, un'opportunità per sensibilizzare e supportare i pazienti.

