Magnifica Paolini! Vola ai quarti a Roma che match con la Ostapenko

Jasmine Paolini conquista i quarti di finale a Roma in un emozionante incontro contro la lettone Ostapenko. Dopo un avvio difficile, la numero uno azzurra ha dominato il match, prendendo saldamente il controllo nella seconda metà del primo set e non concedendo più spazio all'avversaria. Una performance che ha entusiasmato il pubblico romano.

Jasmine PaoliniVola sotto il cielo di Roma: la numero uno azzurra, impegnata in un ostico match contro una giocatrice solida e fastidiosa come la Ostapenko, ha preso il comando delle operazioni nella seconda parte del primo set e non ha più lasciato la presa. All’inizio la giocatrice lettone aveva messo in seria difficoltà l’azzurra, portandosi sul 4-2 a suo favore.Lì Jasmine ha mostrato tutta la sua grinta e intelligenza tattica. Spinta dal pubblico del Foro Italico, la giocatrice toscana recupera altre due palle break sul suo turno di servizio, si porta sul 3-4 e lì piazza la zampata togliendo la battuta alla sua avversaria. Sul 5-5 altro brivido, ma Paolini annulla una palla break, si porta in vantaggio e nel game successivo strappa la battuta a Ostapenko in un game in cui la tennista lettone va in confusione e commette tre doppi falli: è 7-5 per Jasmine. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Magnifica Paolini! Vola ai quarti a Roma, che match con la Ostapenko

