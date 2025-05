Mafia la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma | Giovanni Riina resta al 41 bis

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il regime di carcere duro per Giovanni Riina, figlio del noto boss mafioso Totò Riina. Arrestato nel 1996 e condannato all'ergastolo per tre omicidi avvenuti a Corleone nel 1995, Riina continua a scontare la sua pena. Nonostante le recenti decisioni della Cassazione, i magistrati hanno deciso di mantenere ferme le misure di sicurezza nei suoi confronti.

