Madonna di Trevignano chiuse le indagini per truffa aggravata nei confronti di Gisella e Gianni Cardia

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha concluso le indagini sui coniugi Cardia, accusati di truffa aggravata in relazione alla controversa vicenda della Madonna di Trevignano Romano. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di proroga, mentre il 17 giugno si attende una superperizia sul sangue, che potrebbe fornire nuovi elementi all'inchiesta.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha chiuso le indagini per truffaaggravata in concorso nei confronti dei coniugi Cardia per la vicenda della Madonna di Trevignano Romano. Il gip ha respinto la richiesta di proroga. Il 17 giugno è attesa la superperizia sul sangue. 🔗Leggi su Fanpage.it

Nell'udienza di domani al Tribunale di Civitavecchia il perito Emiliano Giardina nominato dalla gip svelerà i risultati ufficiali e completi sul sangue "pianto" dalla statuetta della Madonna di Trevignano. Oggi, 3 marzo, la recita del rosario con Gisella Cardia.

