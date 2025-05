Madonna con Shawn Levy per una miniserie sulla sua vita in lavorazione su Netflix

Madonna collabora con Shawn Levy per una miniserie sulla sua vita, attualmente in lavorazione su Netflix. Questo progetto ambizioso promette di esplorare la straordinaria carriera e le sfide personali della regina del pop, offrendo uno sguardo intimo nell'universo di una delle artiste più iconiche della musica moderna.

Madonna con ShawnLevy per una miniseriesulla sua vita in lavorazione su NetflixLa superstar mondiale della musica Madonna ha stretto una partnership con la piattaforma di streaming Netflix per raccontare la sua storia. Una miniseriesulla sua vita e la sua musica è in fase di sviluppo, con Madonna e ShawnLevy, la cui 21 Laps ha un accordo televisivo in esclusiva sulla piattaforma, in veste di produttori esecutivi. Un portavoce di Netflix ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.Il duo, che discuteva del progetto da un po’, sta partendo da zero: la miniserie biografica non è collegata al film biografico su Madonna, precedentemente in fase di sviluppo presso Universal, con la tre volte vincitrice di un Emmy Julia Garner scelta per interpretare la Regina del Pop.Like a Prayer: com’è andato l’incontro di ShawnLevy e Ryan Reynolds con Madonna per ottenere i diritti della canzoneSiamo ancora agli inizi dello sviluppo della serie TV, quindi non è ancora chiaro su quale periodo della decennale carriera di Madonna si concentrerà. 🔗Leggi su Cinefilos.it

