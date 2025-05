Macron Starmer e Merz portano l’Europa a Kiev | ma l’Italia al tavolo non c’è

Macron, Starmer e Merz si fanno portavoce dell'Europa a Kiev, mentre l'Italia rimane esclusa dal tavolo delle trattative. In oltre tre anni di conflitto in Ucraina, l'assetto politico dell'Unione Europea è cambiato radicalmente, facendo emergere una realtà in cui l'Italia sembra non avere più il peso di un tempo.

Tre anni e più di guerra in Ucraina ha modificato l’assetto dell’Europa comunitaria. Se nel 2022 a rappresentare le istanze dell’Ue si muovevano i leader di Francia, Germania e Italia, oggi il nostro Paese sembra scomparso dall’avanguardia impegnata nelle trattative.Macron, Starmer e Merz hanno viaggiato in treno fino a Kiev, riproponendo la stessa iconografia che nel 2022 vide protagonisti lo stesso presidente francese assieme a Olaf Scholz e al “nostro” Mario Draghi. Cosa è cambiato nel frattempo?La visita di Macron, Starmer e Merz a Kiev da ZelenskyI leader di Francia, Regno Unito e Germania si sono recati a Kiev per portare a Volodymyr Zelensky la proposta e il sostegno europei a una tregua che non penalizzi l’Ucraina. In tempi in cui l’America di Donald Trump si riavvicina alla Russia di Vladimir Putin e in cui la propaganda guida i negoziati dei dossier più caldi del pianeta, la mossa europea vuole porsi come chiave di volta del rebus e come risposta plastica alla pomposa Parata della Vittoria organizzata a Mosca dal presidente russo in compagnia dell’omologo cinese Xi Jinping. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Macron, Starmer e Merz portano l’Europa a Kiev: ma l’Italia al tavolo non c’è

Macron, Starmer, Merz e Tusk a Kiev “La Russia accetti una tregua di 30 giorni” - ROMA (ITALPRESS) – “Con gli Usa chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”. Lo hanno Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk in una dichiarazione al loro arrivo a Kiev, dove sosterranno l’Ucraina con una visita congiunta al leader Volodymyr Zelensky: “Siamo pronti a sostenere i colloqui di pace il prima possibile, a discutere l’attuazione tecnica del cessate il fuoco e a preparare un accordo di pace completo. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Macron, Starmer e Merz arrivati a Kiev per il vertice con Zelensky: “Mosca accetti tregua di 30 giorni”. Meloni in collegamento da Roma - Un messaggio di unità e una richiesta perentoria alla Russia, proprio all’indomani della parata con cui Vladimir Putin ha celebrato a Mosca l’80° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sono arrivati questa mattina a Kiev, viaggiando insieme in treno dalla Polonia, per unirsi al premier polacco Donald Tusk in una visita congiunta senza precedenti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Ucraina: Macron, Merz, Starmer e Tusk a Kiev. Meloni in videoconferenza. “Russia accetti tregua di 30 giorni” - In una iniziativa altamente simbolica, i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Polonia sono oggi a Kiev per manifestare il sostegno a favore dell'Ucraina, nel pieno di una nuova fase di tensione con Mosca. La premier italiana Giorgia Meloni parteciperà tramite videoconferenza, unendosi virtualmente alla riunione con il presidente ucraino Volodymyr ZelenskyL'articolo Ucraina: Macron, Merz, Starmer e Tusk a Kiev. 🔗Leggi su .com

Macron, Starmer e Merz portano l’Europa a Kiev: ma l’Italia al tavolo non c’è - I tre leader si sono fatti fotografare in treno verso Kiev, a testimonianza dei nuovi rapporti di forza nell’Ue. Meloni assente, si è poi collegata anche con Zelensky da remoto. Nel 2022 su ... 🔗quifinanza.it

