Macron inaugura laboratorio colosso italo-francese EssilorLuxottica

Il 12 maggio, il presidente Emmanuel Macron ha presieduto all'inaugurazione del nuovo laboratorio di eccellenza della multinazionale franco-italiana EssilorLuxottica, situato a Wissous, a pochi chilometri da Parigi. Questo intervento sottolinea l'impegno dell'azienda nell'innovazione e nella ricerca nel settore ottico, contribuendo al rafforzamento delle sinergie tra Francia e Italia.

Roma, 12 mag. (askanews) - Il presidente Emmanuel Macron ha inaugurato il laboratorio di eccellenza della multinazionale franco-italiana EssilorLuxottica, nel comune di Wissous (Essone), 14 chilometri a sud-ovest di Parigi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron inaugura laboratorio colosso italo-francese EssilorLuxottica

Su questo argomento da altre fonti

Scontro fra Meta e il fisco italiano, che reclama 877 milioni di versamenti Iva. Il colosso americano di Facebook e Instagram beffa l’Agenzia delle Entrate - Milano, 1 aprile 2025 – Ha deciso di non seguire la strada dell'accertamento con adesione, davanti all'Agenzia delle Entrate, il colosso Meta, fondato da Mark Zuckerberg, a cui è stata contestata un'omessa dichiarazione e un mancato pagamento, tra il 2015 e il 2021, dell'Iva per un totale di oltre 877 milioni di euro. Scaduto il termine previsto a marzo, dunque, da quanto si è saputo, il gruppo statunitense ha deciso di non saldare i conti col fisco italiano. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Macron e Starmer alla prova di Trump e della Difesa europea - Ieri Emmanuel Macron, giovedì Keir Starmer: alla Casa Bianca sfilano i due leader di punta dell’Europa del mondo militare e della sicurezza. Prima con il viaggio del presidente francese, che ha incontrato ieri Donald Trump, e poi con quello del primo ministro britannico il Vecchio Continente prende le misure all’agenda securitaria della nuova amministrazione Usa e si attrezza per capire in che misura un’eventuale distensione russo-americana ricadrà sul suo groppone europeo in termini di garanzie di sicurezza all’Ucraina e potenziamento del deterrente militare per il continente. 🔗Leggi su it.insideover.com

“Costruiamo un fondale marino”, laboratorio per bambini alla Gam alla scoperta degli oceani - Una giornata pensata per i più piccoli per conoscere tutte le meraviglie che si nascondono in fondo al mare. Si ammirano gli scatti di Cristina Mittermeier, in particolare la sezione degli oceani, di rara e scenografica bellezza. Insieme si conoscono gli animali che vivono in mari lontani e... 🔗Leggi su palermotoday.it

Macron inaugura laboratorio colosso italo-francese EssilorLuxottica; Pnrr, Bonetti (Azione): Evitare che Pnrr si trasformi nel più grande fallimento del nostro Paese; Primo Maggio, il corteo della Cgil a Roma per le vie del centro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Macron inaugura laboratorio colosso italo-francese EssilorLuxottica - Roma, 12 mag. (askanews) – Il presidente Emmanuel Macron ha inaugurato il laboratorio di eccellenza della multinazionale franco-italiana EssilorLuxottica, nel comune di Wissous (Essone), 14 chilometri ... 🔗askanews.it