Macron e Merz non sono stati sorpresi a nascondere cocaina sul treno in Ucraina

Una nuova fake news emerge mentre i leader europei visitano Kiev, questa volta di origine insolita. Non è la consueta propaganda russa, ma un’affermazione diffusa da Alex Jones, noto complottista statunitense. Con le sue teorie infondate e le condanne per diffusione di false notizie, Jones prende di mira personaggi di spicco come Emmanuel Macron e Keir Starmer, creando confusione in un contesto già teso.

Una nuova fake news colpisce i leader europei in visita a Kiev, ma questa volta non parte da Mosca. A formularla e diffonderla non è stata la consueta propaganda russa, ma il delinquente e complottista statunitense Alex Jones, noto per le sue teorie infondate e le condanne milionarie ricevute per la diffusione di fake news. Nel mirino ci sono Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Regno Unito) e Friedrich Merz (Germania), protagonisti di un viaggio congiunto in Ucraina per ribadire il sostegno occidentale a Kiev. Secondo Jones, durante il tragitto in treno, i tre avrebbero nascosto un sacchetto di cocaina sul tavolo dove stavano per essere scattate alcune foto ufficiali.Per chi ha frettaSecondo Alex Jones, Macron avrebbe abilmente nascosto un sacchetto di cocaina dal tavolo dove si sarebbe poi seduto con Starmer e Merz. 🔗Leggi su Open.online

Merz: "Più deterrenza nucleare in Europa". Mosca espelle 2 diplomatici Uk: "Sono spie" | La diretta - Trump: "Presto intelligence di nuovo a disposizione di Kiev". Pioggia di droni russi sull'Ucraina. Zelensky atteso in Arabia Saudita per i colloqui di pace. Seul: "Indagine su trasferimento tecnologie russe a Kim" 🔗Leggi su ilgiornale.it

Macron, Starmer, Merz e Tusk a Kiev “La Russia accetti una tregua di 30 giorni” - ROMA (ITALPRESS) – “Con gli Usa chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura”. Lo hanno Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk in una dichiarazione al loro arrivo a Kiev, dove sosterranno l’Ucraina con una visita congiunta al leader Volodymyr Zelensky: “Siamo pronti a sostenere i colloqui di pace il prima possibile, a discutere l’attuazione tecnica del cessate il fuoco e a preparare un accordo di pace completo. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Merz a Parigi per colloqui con Macron - Il probabile prossimo cancelliere tedesco, Frederich Merz, arriva a sorpresa a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Merz a sorpresa a Parigi Il probabile prossimo cancelliere tedesco, Frederich Merz, è arrivato a sorpresa a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito, i due leader hanno discusso del recente cambiamento di politica […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

