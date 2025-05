Maceratese promossa in Serie D | trionfo storico per la squadra di Possanzini

Stoccuto. Finalmente! Questa parola riassume alla perfezione l'entusiasmo della stagione della Maceratese. Dopo anni di attesa, la squadra biancorossa è riuscita a conquistare uno spareggio, un traguardo raro nella sua lunga storia. Il calcio maceratese si prepara a oltrepassare i confini regionali, tornando in serie D, una categoria che riflette appieno la sua tradizione e ambizioni. Una nuova era sta per iniziare!

StoccutoFinalmente! Non c’è altra parola per meglio fotografare la stagione della Maceratese. Finalmente la squadra biancorossa è riuscita a fare proprio uno spareggio, cosa che raramente le era riuscita nella sua ultracentenaria storia. Finalmente il calcio Maceratese abbandona i confini regionali, tornando in una categoria, la Serie D, più confacente alla propria tradizione. Finalmente, dopo anni di quasi indifferenza, i tifosi hanno risposto in maniera esaltante. Finalmente nel match di spareggio il pubblico ha risposto come mai in passato. La Maceratese di Possanzini ha meritato la promozione, anche se sofferta fino all’interminabile appendice finale. Per lunghi tratti del campionato Cognigni e soci hanno dominato. Poi un’inattesa flessione, complici anche arbitraggi non propriamente favorevoli (quello del match di ieri è stato invece quasi perfetto), ha dilapidato tutto il vantaggio, ritrovandosi sotto di 3 punti rispetto al K Sport Montecchio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maceratese promossa in Serie D: trionfo storico per la squadra di Possanzini

Maceratese promossa in Serie D: vittoria ai rigori contro K Sport - MACERATESE 1 K SPORT 1 (6-4 dopo i calci di rigore)MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (16’ st Sciarra), Nicolosi, Lucero, Vanzan; Ruani (92’ Albanesi), Monteiro (10’ st Gomez), Bongelli; Vrioni (21’ st Cirulli), Cognigni, Marras (119’ Oses). A disp.: Sansaro, Grillo, Gironella, Del Moro. All. Possanzini.K SPORT (4-3-2-1): Cerretani; Kalombo, Nobili, Dominici, Notariale (47’ st Baruffi); Peroni (118’ Gurini), Carta (98’ Sakaj), Fiorani (35’ st Di Pollina); Magnanelli, Torelli; Camara (12’ st Micchi). 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

