Macerata ruba abiti strappando l’antitaccheggio | fermata in fuga e denunciata scatta il foglio di via

A Macerata, una donna è stata denunciata per aver rubato abiti in un negozio del centro, strappando l'antitaccheggio. Dopo un tentativo di fuga, è stata fermata dalle forze dell'ordine. La merce è stata recuperata e nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via.

A Macerata, una donna è stata denunciata per furto di abiti in un negozio del centro. Recuperata la merce, emesso foglio di via.

