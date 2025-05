Maap approvato il bilancio 2024 | il patrimonio netto supera i 12 milioni di euro

Oggi, lunedì 12 maggio, i soci del Maap hanno approvato il bilancio 2024, confermando la solidità economica dell’ente. I risultati evidenziano un utile netto di 218.378 euro, un patrimonio netto superiore ai 12 milioni di euro e una posizione finanziaria che ha recuperato la sua positività, segnando un importante traguardo per l'organizzazione.

È stato approvato oggi, lunedì 12 maggio, dai soci del Maap il bilancio2024. I dati economici testimoniano la solidità raggiunta: l'esercizio si è chiuso con un utile netto pari a 218.378 euro, un patrimonionetto che supera i 12 milioni di euro e una posizione finanziaria netta tornata positiva.

