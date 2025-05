Ma lo sai quanto guadagna il Papa? Francesco ha tagliato tutti gli stipendi

Del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, noto come Leone XIV, abbiamo appreso molto, ma pochi conoscono i dettagli del suo stipendio. Dopo i recenti tagli voluti da Papa Francesco, è interessante esplorare le cifre che accompagnano il suo incarico. In questo articolo, scopriremo non solo quanto guadagna il nuovo Pontefice, ma anche il significato di queste scelte economiche nel contesto della Chiesa moderna.

Del nuovo Papa ormai sappiamo quasi tutto, ma in quanti sanno quanto guadagnerà? Ecco le cifre dopo i tagli di Francesco Il nuovo Pontefice è stato eletto ed è Robert Francis Prevost, 70enne americano che ha scelto come nome Leone XIV. Del successore del compianto PapaFrancesco ormai sappiamo quasi tutto, grazie ai continui approfondimenti.

