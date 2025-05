M9 musica in corte | dieci concerti all' aperto tra jazz blues e pop

Scopri InOut - musica in corte, la rassegna estiva che trasforma le corti di M9, a Mestre, in palcoscenici vibranti. Dieci concerti all'aperto esploreranno un viaggio musicale tra jazz, blues, pop ed etnico, curato dal talentuoso Alvise Seggi. Un'opportunità imperdibile per vivere l’arte e la cultura in un ambiente unico.

Un viaggio musicale tra jazz, pop, blues ed etnica: è InOut - musica in corte, la rassegna musicale promossa dalla Fondazione di Venezia e M9, curata dal musicista veneziano Alvise Seggi, che trasforma le corti di M9, nel centro di Mestre, in spazi di incontro e ascolto. dieci appuntamenti, da. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - M9, musica in corte: dieci concerti all'aperto tra jazz, blues e pop

Altre fonti ne stanno dando notizia

VIDEO | Pettinari sulla Città della Musica: “Uno scandalo politico da 3milioni, presentato un esposto alla corte dei conti” - Perché se a marzo 2020 il Psda (Piano stralcio difesa alluvioni) è stato pubblicato solo cinque anni dopo il Comune ha deciso di rinunciare al progetto di ampliamento della Città della Musica producendo, nel frattempo, atti per affidamenti e incarichi? Perché lo ha fatto non solo per la... 🔗Leggi su ilpescara.it

Derby pugliese, Gallipoli sfodera le sue carte: capitale della cultura tra musica, poesia e “Patti di Corte” - GALLIPOLI - La sfida è lanciata. E al termine dell’audizione in terrea romana, presso il ministero della Cultura e al cospetto della giuria di esperti, presieduta da Davide Maria Desario, anche Gallipoli si gioca le proprie carte con un video e un dossier, di 60 pagine, che custodiscono le... 🔗Leggi su lecceprima.it

Musica, dieci Anni di Coma_Cose: celebrazioni Live con tappa a Napoli all’ex Base Nato - I Coma_Cose quest’estate torneranno live con un tour che li porterà sui palchi dei principali festival della penisola. Agli appuntamenti già annunciati si aggiunge una nuova data prevista il 30 agosto al Gubbio DOC Fest in Piazza Grande. Dopo l’estate, ad ottobre, il duo celebrerà i 10 anni di carriera con due speciali date evento che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). 🔗Leggi su ildenaro.it

Il 14 maggio al Museo M9 di Mestre torna “InOut – Musica in Corte” con un omaggio al Brasile; M9, musica in corte: dieci concerti all'aperto tra jazz, blues e pop; I concerti in villa e al museo; Le Città in Festa: gli appuntamenti della settimana dal 16 al 22 giugno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia