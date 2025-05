M O Meloni | lavoriamo per fine ostilità

Il Premier Meloni ha sottolineato l'importanza di porre fine alle ostilità nel Medio Oriente, evidenziando il ruolo cruciale degli aiuti umanitari a Gaza. Ha inoltre sostenuto gli sforzi dei Paesi arabi per promuovere un quadro regionale di pace e sicurezza, ribadendo la necessità di considerare la prospettiva della soluzione dei due Stati.

16.35 Sul Medio Oriente"continuiamo a lavorare per la fine dell ostilità, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza,appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza che deve includere anche la prospettiva dei due Stati". Così la premier Meloni ritenendo "importante" la missione di Trump: "Da Usa può arrivare impulso decisivo". Meloni parla al termine del summit Italia-Grecia e sottolinea i "rapporti ottimi"tra i 2 Paesi."Sintonia su difesa, sicurezza,contrasto immigrazione massa" 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

M.O., Meloni: sosteniamo piano arabo per ricostruzione a Gaza - Roma, 7 mag. (askanews) – "In Medio Oriente continuiamo a lavorare per la fine permanente delle ostilità e siamo attenti e appoggiamo il lavoro che i paesi arabi stanno portando avanti.

