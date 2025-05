M Il Figlio del Secolo | Mussolini fascismo e distribuzione globale su Mubi

La miniserie "M. Il Figlio del Secolo" ha conquistato il pubblico internazionale, grazie all'acquisizione da parte di Mubi per la distribuzione globale, compreso il Nord America. Ispirata al romanzo di Antonio Scurati, questa produzione di Sky esplora la figura di Mussolini e il fascismo, offrendo una prospettiva unica sulla storia del XX secolo.

La miniserie M. Il Figlio del Secolo ha raggiunto un importante traguardo, espandendosi in ambito internazionale grazie all'acquisizione dei diritti da parte di Mubi per la distribuzione in vari territori, incluso il Nord America. Questo progetto televisivo di Sky prende spunto dal romanzo di Antonio Scurati e narra con intensità l'ascesa di Benito Mussolini e

