Lutto nel calcio italiano | addio a Enzo Ferrari storico allenatore dell' Ascoli

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Enzo Ferrari, storico allenatore veneto, deceduto a 82 anni. La sua carriera, costellata di passione e dedizione, ha lasciato un'impronta indelebile, specialmente con l'Ascoli, dove guidò la squadra a un passo dal ritorno in Serie B. La finale playoff di C1 contro l'Ancona rimarrà nella memoria, simbolo di un impegno che ha appassionato i tifosi bianconeri.

Il calcioitaliano e l’Ascoli piangono la scomparsa di EnzoFerrari. Nella giornata di ieri l’allenatore veneto si è spento all’età di 82 anni dopo un’intera vita dedicata al mondo del pallone. Alla guida del Picchio riuscì a portare i bianconeri ad un centimetro dal tanto agognato ritorno in serie B in quella terribile finale playoff di C1 disputata a Perugia contro l’Ancona e terminata 1-1 domenica 11 giugno 2000. Il sogno del suo Ascoli e dei tifosi si fermò ad un minuto dalla conclusione del secondo tempo supplementare e premiò i dorici in virtù della miglior posizione di classifica fatta registrare nel corso della regular season. Ad illudere poco prima i tantissimi sostenitori ascolani che invasero il Curi era stato Eddy Baggio, fratello del divin codino Roberto, abile nel portare in vantaggio i suoi nel primo quarto supplementare grazie ad una splendida rovesciata che non lasciò scampo al portiere biancorosso Storari. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lutto nel calcio italiano: addio a Enzo Ferrari, storico allenatore dell'Ascoli

