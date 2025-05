Lutto a Foligno martedì l' ultimo saluto all' avvocato Piccotti Il sindaco | Era un punto di riferimento per la città

Martedì a Foligno si è tenuto l'ultimo saluto all'avvocato Angelo Piccotti, una figura di riferimento per la comunità. La sua morte improvvisa ha lasciato un profondo vuoto, non solo nel "Foro dei togati", ma anche nel cuore di famiglie, associazioni e amici, che hanno condiviso con lui momenti significativi nella vita sociale e politica della città.

La morte improvvisa di Angelo Piccotti - avvocato molto amato e conosciuto a Foligno e Perugia e lungo l'asse nocerino-gualdese-eugubino - è stato un dolore che è andato oltre il "Foro dei togati", coinvolgendo il mondo della politica e soprattutto tante famiglie, associazioni e tanti amici. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Lutto a Foligno, martedì l'ultimo saluto all'avvocato Piccotti. Il sindaco: "Era un punto di riferimento per la città"

Su altri siti se ne discute

I funerali di Antonello Fassari a Roma, martedì 8 aprile l’ultimo saluto all’attore romano - I funerali di Antonello Fassari, scomparso a 72 anni nella giornata di sabato 5 aprile, si terranno martedì 8 a Roma, nella Chiesa degli Artisti.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ilaria Sula, lutto cittadino e funerali: fiaccolata e corteo per l'ultimo saluto - Terni si stringe intorno alla famiglia di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni vittima di femminicidio. Domani l’addio alla giovane con un corte funebre a piedi, a partire dalle 14, dalla sua abitazione di viale dello Stadio fino al cimitero comunale. Verrà anche proclamato il lutto cittadino. ... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Antonello Fassari: l’ultimo saluto si terrà nella Chiesa degli Artisti martedì 8 aprile. - L’improvvisa scomparsa di Antonello Fassari ha generato tristezza e commozione fra i fan e i suoi colleghi. I funerali dell’attore si terranno martedì 8 aprile presso la Chiesa degli Artisti. Un attore amato dal pubblico e stimato da tutti i colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Antonello Fassari si è spento [...] 🔗Leggi su mondouomo.it

Lutto a Foligno, martedì l'ultimo saluto all'avvocato Piccotti. Il sindaco: Era un punto di riferimento per la città; Il lutto; Ospedale di Foligno in lutto per la morte del dottor Simone Giovannoni. Martedì l'ultimo saluto; Morto Jonathan Spaziani a Foligno, città e Quintana in lutto. Disposta l'autopsia, poi l'ultimo saluto al campo di Capitano. 🔗Su questo argomento da altre fonti