Lusciano Improta Team Self Defence al liceo scientifico G Siani

In breve da Zazoom:

Il 8 maggio, il Team Improta ha visitato il liceo scientifico “G Siani” di Lusciano per sensibilizzare gli studenti sulla difesa personale. Il gruppo femminile Women Self Defence ha offerto una dimostrazione pratica di esercizi, coinvolgendo attivamente i partecipanti. L'iniziativa, mirata a promuovere la consapevolezza e la sicurezza tra i giovani, ha visto la presenza di esperti del settore per supportare l'importante messaggio di autodifesa.

Tempo di lettura: < 1 minutoIl TeamImprota in tour nelle scuole per la difesa personale. Nella mattinata di giovedì 8 maggio, presso il liceoscientifico “G Siani”, succursale di Lusciano, il gruppo femminile Women SelfDefence del “TeamImprota Teverola”, ha tenuto una dimostrazione di esercizi di difesa rivolta agli studenti dell’istituto.All’evento, erano presenti anche il responsabile del del plesso, professor Alberto di Palma, i responsabili della Casa famiglia di Aversa; l’avvocatessa civilista Loredana Iavazzo, l’avvocatessa penalista, Mariangela Maietta; il presidente provinciale A.N.F., luogotenente Antonio Battista, e il presidente regionale lotta femminile, maestro Salvatore de Lucia.“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’evento, soprattutto un ringraziamento va alla la dirigente scolastica Rosaria Barone e al professore Agostino Andreozzi che con la loro collaborazione hanno fatto sì che quello di giovedì sia stato un giorno significativo e formativo per i ragazzi, sia in termini sportivi che di sicurezza – afferma il maestro Improta. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lusciano, Improta Team Self Defence al liceo scientifico “G. Siani”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nintendo Switch 2, i team di Hogwarts Legacy e Civilization 7 elogiano la potenza della console - Mentre Nintendo continua a mantenere il riserbo sulle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, sono direttamente gli sviluppatori terze parti a raccontarne le potenzialità. Due team di rilievo, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) e Firaxis Games (Civilization 7), hanno espresso grande entusiasmo per le prestazioni offerte dalla nuova console, definendola sorprendentemente potente per essere un dispositivo portatile. 🔗Leggi su game-experience.it

FC 25, Solo ICON e HERO per il Team 1 della promo Immortali - È disponibile su FC 25 la promo Immortali con il team 1 composto solo da Icone e Eroi, alcuni con 3 PlayStyle. Alcune carte anche una versione “minore” denominata dalla community come “baby”. Il Team 1 degli Immortali è disponibile dal 4 aprile su FC 25. 🔗Leggi su imiglioridififa.com

Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo, il mio rapporto col team Red Bull non è cambiato» - Il pilota della Red Bull Max Verstappen, in un’intervista al Guardian, ha parlato delle critiche spesso ricevute per il suo atteggiamento definito esuberante.Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo»«Faccio tutto ciò che è necessario per vincere. E’ così che sono. Ci proverò sempre quando penso che sia possibile. Puoi essere d’accordo o no, ma combatto nel modo in cui penso di dover combattere». 🔗Leggi su ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Lusciano, Improta Team Self Defence al liceo scientifico “G. Siani”. 🔗Approfondimenti da altre fonti