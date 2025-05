Lupin | Parte 4 con Omar Sy è ufficialmente in produzione

Lupin: Parte 4 con Omar Sy è ufficialmente in produzione! I fan della serie possono finalmente gioire, poiché le riprese sono iniziate. Il carismatico Assane Diop, interpretato da Sy, è pronto a tornare per nuove avventure, confermando il successo di questa acclamata serie che continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Lupin: Parte 4 con Omar Sy è ufficialmente in produzioneIl fenomeno globale è pronto a fare il suo grande ritorno! Sono ufficialmente iniziate le riprese della Parte 4 dell’acclamata serie Lupin. Omar Sy torna a vestire i panni dell’iconico Assane Diop, il ladro gentiluomo che ha conquistato il pubblico in Francia e nel mondo. La serie Lupin si è affermata come una delle produzioni non in lingua inglese più popolari nella storia di Netflix. Le prime tre parti occupano infatti rispettivamente il terzo, sesto e decimo posto nella classifica storica globale, a conferma del vasto seguito e dell’engagement internazionale della serie.Ispirata alla leggendaria figura di Arsène Lupin, la saga sorprende costantemente con i suoi colpi di scena, personaggi affascinanti e l’inconfondibile cornice parigina. 🔗Leggi su Cinefilos.it

