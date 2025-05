Lupin | il teaser trailer ufficializza che la 4 stagione è in produzione

Netflix ha appena annunciato la produzione della quarta stagione di "Lupin", confermata dal teaser trailer ufficiale. I fan possono finalmente gustare un'anticipazione delle nuove avventure di Assane Diop, interpretato da Omar Sy. Ecco il trailer e la sinossi che ci immergeranno nel mondo del celebre ladro gentiluomo.

Poche ore fa, Netflix ha ufficializzato la produzione di Lupin: Parte 4Ecco il trailer:SinossiL ’astuto Assane Diop (Omar Sy), senagalese immigrato in Francia assieme al padre quando era un ragazzino. Lavora al Museo del Louvre come addetto alle pulizie e compie piccoli furti. È un maestro del travestimento e un abile truffatore.Diop vede la sua vita completamente stravolta dopo la morte del padre, che è stato condannato per un crimine che non ha commesso. Questo lo porterà a covare un’irrefrenabile voglia di giustizia, ma anche di vendetta verso la ricca famiglia che ha accusato suo padre. Venticinque anni dopo, decide di portare a termine la sua vendetta, traendo ispirazione dal romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padreLe prime tre stagioni sono già disponibili su Netflix. 🔗Leggi su Nerdpool.it