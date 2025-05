Lupin 4 | iniziate le riprese a Parigi della nuova stagione della serie con Omar Sy

Netflix ha ufficialmente avviato le riprese della quarta stagione della serie "Lupin" a Parigi, con il talentuoso Omar Sy nei panni del protagonista. I fan della serie possono aspettarsi nuove avventure e colpi di scena nella storica capitale francese, mentre il progetto continua a conquistare il pubblico mondiale.

Netflix ha annunciato l'inizio nella città di Parigi delle riprese della stagione 4 della serie Lupin, con protagonista Omar Sy. Netflix ha confermato la produzione della stagione 4 della serie Lupin, con protagonista l'attore Omar Sy. Le riprese sono in corso nella città di Parigi e il progetto si ispira all'opera di Maurice Leblanc e all'iconico personaggio di Arsenio Lupin. L'annuncio di Netflix Omar Sy interpreterà quindi ancora una volta Assane Diop, il ladro gentiluomo al centro della trama. L'attore, in un comunicato, ha dichiarato che interpretare il personaggio gli regala "grande gioia ogni volta". La star di Lupin ha poi proseguito: "Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont ci siamo presi il tempo necessario per alzare il livello delle nostre

