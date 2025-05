Lupa oltre 1000 a tavola Sensi | Energia positiva Continuiamo così Bruni ringrazia Velluto

In breve da Zazoom:

Sabato scorso, la Lupa ha ospitato un'incredibile cena post-Palio dell’Assunta, con oltre mille partecipanti. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte mentre i familiari di Velluto, vittorioso con Benitos, e il pittore del Drappellone, Riccardo Guasco, hanno condiviso con entusiasmo il momento. Guasco, ormai un amico della Contrada, ha contribuito attivamente ai festeggiamenti, rendendo la serata ancora più memorabile.

Fuochi d’artificio dopo mezzanotte, oltre mille a tavola sabato nella Lupa per la cena del piatto che ha concluso i festeggiamenti del Palio dell’Assunta. Vallerozzi ha voluto all’evento anche i familiari di Velluto, protagonista del successo con Benitos, e il pittore del Drappellone Riccardo Guasco "che è diventato un amico. In Contrada lo abbiamo visto spesso, ci ha dato anche una mano a ripensare parte del museo", spiega il priore Giacomo Sensi. Per l’artista un regalo speciale. "Poiché aveva raccontato che era un ammiratore delle opere di Duilio Cambellotti, questo il gancio che l’ha portato a realizzare il Palio, gliene abbiamo regalata una". Bella atmosfera, alla cena nella Lupa "dove non ho mancato di evidenziare il sentimento che proviamo a guidarla: amore, senso di appartenenza, orgoglio e coraggio", ha detto Sensi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lupa, oltre 1000 a tavola. Sensi: "Energia positiva. Continuiamo così". Bruni ringrazia Velluto

Se ne parla anche su altri siti

Beccato in possesso di oltre 1000 dosi di cocaina, patteggia 4 anni - Oltre mille dosi di cocaina, patteggia 4 anni. Questa la decisione del Gup per un 54enne di Battipaglia, destinatario di un sequestro appena un anno fa, in estate, da parte delle forze dell'ordine.Il fattoNelle disponibilità dell'uomo, dopo controlli svolti dalla polizia, furono trovate... 🔗Leggi su salernotoday.it

Trump vuole smantellare anche l’agenzia per la protezione dell’ambiente, oltre 1000 scienziati verso il licenziamento - Non si ferma l’offensiva dell’amministrazione di Donald Trump contro scienza e scienziati. Come riporta il New York Times il tycoon ha messo nel mirino il ramo di ricerca scientifica dell’Epa (Environmental Protection Agency) ovvero l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente. Fino a 1.155 chimici, biologi e altri scienziati dell’agenzia Usa per l’ambiente potrebbero essere licenziati nell’ambito di un piano per smantellare l’Office of Research and Development. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

VIDEO | Inaugurata la nuova palestra delle scuole Carducci: Oltre 1000 metri quadrati di superficie - Oltre 1000 metri quadrati di superficie (circa il doppio rispetto alla precedente), con un’area di gioco alta 7,30 metri (due metri in più), che la rende una struttura di categoria Silver 1, omologata per le discipline sportive come basket e pallavolo.È pronta la palestra della scuola... 🔗Leggi su modenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lupa, oltre 1000 a tavola. Sensi: Energia positiva. Continuiamo così. Bruni ringrazia Velluto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lupa, oltre 1000 a tavola. Sensi: "Energia positiva. Continuiamo così". Bruni ringrazia Velluto - Al pittore del Drappellone Guasco donata un’opera di Duilio Cambellotti. Il capitano ha invitato la Contrada "a mantenere immutata la mentalità". 🔗msn.com