Lunga fila davanti al Galli lo Strega Tour e i dodici finalisti fanno il pieno a teatro

Una serata intensa di lettura e letteratura ha animato Rimini con i dodici autori candidati al Premio Strega 2025. L'evento, parte dello Strega Tour 2025, ha visto una straordinaria affluenza di pubblico, consolidando ulteriormente il prestigio di questo prestigioso premio, che da tre anni porta la magia delle parole tra gli appassionati. Un'occasione imperdibile per scoprire nuove voci e immergersi in mondi narrativi unici.

Una serata intensa dedicata alla lettura e alla letteratura, in compagnia dei dodici autori candidati al Premio Strega 2025. Grande successo e partecipazione di pubblico per la tappa riminese dello StregaTour 2025, il più importante premio letterario italiano, organizzata per il terzo anno. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Lunga fila davanti al "Galli", lo Strega Tour e i dodici finalisti fanno il pieno a teatro

Ne parlano su altre fonti

Papa, una lunga folla di fedeli in fila per l'ultimo saluto - Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile.Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana. 🔗Leggi su quotidiano.net

Calciomercato Genoa, lunga fila per comprare De Winter. Il piano dei rossoblu tra asta e prezzo per l’estate - Calciomercato Genoa, De Winter nel mirino di molte squadre italiane ed estere. I rossoblu stilano subito il prezzo per il difensore Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Genoa: su tutti De Winter che sta facendo una grande stagione, e ciò accende l’interesse dalle varie big in vista della sessione estiva. Secondo quanto raccolto […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Finto prete confessava i fedeli nella Basilica di Pompei e li assolveva. Davanti al confessionale aveva la fila - Confessa i fedeli all’interno del Santuario di Pompei, ma non è un prete: denunciato. Ieri mattina i carabinieri del posto fisso del Santuario hanno scoperto che uno sconosciuto stava impartendo il sacramento della penitenza ad un folto gruppo di fedeli in fila. Quando i carabinieri sono intervenuti, l’uomo – un 44enne – era in uno dei confessionali, ascoltando le storie dei devoti, assegnando ad ognuno un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Lunga fila davanti al Galli, lo Strega Tour e i dodici finalisti fanno il pieno a teatro; Gea, seconda vittoria di fila e due record a spese del San Giovanni Valdarno; Biglietti agli amici. Un'edizione da ricordare; Biglietti agli amici chiude con numeri record e Marco Missiroli pensa già al 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti