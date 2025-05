Luna Piena in Scorpione | quando la bellezza sboccia nel fango

Il 12 maggio, la Luna Piena in Scorpione illumina il cielo, rivelando verità nascoste e bellezze insperate. Questa fase lunare non teme l'ombra, anzi, la utilizza per portare alla luce ciò che giace nell'oscurità. In questo giorno, l'emozione e la trasformazione si intrecciano, invitandoci a esplorare profondità inaspettate e a riscoprire la nostra autenticità.

Life&People.it Oggi, 12 maggio, si forma in cielo una Luna Piena che non teme l’ombra: non si limita a riflettere la luce, ma la usa come scalpello per smascherare tutto ciò che giace nell’ombra. Quando si compie nel segno dello Scorpione, la sua luce non serve a rassicurare, ma a rivelare. È la Luna dei Fiori, ma il suo profumo ha qualcosa di selvatico: non parla di petali, ma di radici. Quelle invisibili, profonde, che intrecciano desiderio e paura, possesso e abbandono. Il cielo di questa Luna è eloquente e magnetico. L’opposizione tra la Luna in Scorpione e il Sole congiunto a Urano in Toro disegna tensioni tra la stabilità e il cambiamento, tra ciò che vorremmo tenere stretto e ciò che ci sorprende, ci spoglia, ci libera. Plutone in Acquario, in dialogo sottile con Lilith, suggerisce che il vero potere non si conquista trattenendo, ma lasciando andare. 🔗Leggi su Lifeandpeople.it

