Luis Henrique l’Inter a colloquio col Marsiglia | una scadenza precisa!

Luis Henrique si avvicina sempre di più all'Inter, con il giocatore brasiliano che ha manifestato chiaramente la sua volontà di trasferirsi. Tuttavia, la trattativa si scontra ancora con il Marsiglia. La dirigenza nerazzurra è pronta a superare questo ostacolo nel giro di poco tempo. Scopriamo le ultime novità sul mercato e su questo affare che tiene banco tra i tifosi interisti.

LuisHenrique sembra sempre più vicino all’Inter. La volontà del giocatore brasiliano è chiara, ma c’è ancora lo scoglio Marsiglia davanti: i nerazzurri si preparano a superare anche quello a brevissimo. Ecco le novità che emergono sulla trattativa di mercato.IL PROSSIMO PASSO – LuisHenrique è il nome più chiacchierato per l’Inter negli ultimi mesi. La dirigenza nerazzurra, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper ben giocare d’anticipo, sta lavorando da tempo sul calciatore brasiliano. E mentre i riflettori del mercato sono ancora aspetti, in attesa dell’apertura anticipata della finestra estiva, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno già raggiunto un accordo sui termini personali con l’attaccante classe 2001. Adesso, quindi, l’Inter ha intenzione di affondare subito col prossimo passo, che consiste nel trovare un accordo anche col club proprietario del giocatore, l’Olympique Marsiglia. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique, l’Inter a colloquio col Marsiglia: una scadenza precisa!

