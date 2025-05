Luis Henrique Inter i nerazzurri ora mettono fretta al Marsiglia! Previsti nuovi contatti | si attende una risposta entro…

Luis Henrique resta al centro delle strategie di mercato dell'Inter, con i nerazzurri pronti a intensificare i contatti con il Marsiglia. L'esterno brasiliano del 2001 è considerato il rinforzo ideale per la prossima stagione. I dirigenti interisti attendono una risposta dal club francese entro breve, accelerando così le trattative per portare il giovane talento a Milano e rinforzare ulteriormente la rosa.

LuisHenriqueInter, i nerazzurri ora mettonofretta al Marsiglia! Previstinuovicontatti: si attende una risposta entro. La situazioneLuisHenrique continua ad essere l’obiettivo prioritario del calciomercato Inter per la prossima stagione. L’esterno brasiliano classe 2001 è stato individuato dagli scout nerazzurri come il profilo ideale sul quale investire per poter rappresentare la prima alternativa di livello a Dumfries sulla fascia destra. Fabrizio Romano aggiorna sullo stato della trattativa col Marsiglia.???? Inter are planning to continue talks with OM for LuisHenrique in the next days after personal terms agreed with the Brazilian. Inter want final answer ahead of FIFA Club World Cup.LuisHenrique already said yes to Inter project, up to the clubs; more talks to follow. 🔗Leggi su Internews24.com