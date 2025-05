Lucio Corsi quando si esibisce all’Eurovision 2025 e perché mette i sottotitoli

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina, promettendo un'esperienza musicale unica con artisti da tutta Europa. Quest'anno, l'Italia è rappresentata dal talentuoso cantautore Lucio Corsi, che ha già conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2025. Prepariamoci a vivere un'esibizione che unisce emozione, creatività e grande musica, mentre Lucio porta la sua arte sul palcoscenico internazionale, pronto a far brillare il tricolore.

L’Eurovision Song Contest 2025 è alle porte: un evento musicale che, come ogni anno, raccoglie artisti internazionali pronti a rappresentare le nazioni europee attraverso grande musica e performance di alto livello.Quest’anno, l’Italia si presenta attraverso l’arte di LucioCorsi, cantautore che ha saputo incantarci durante il Festival di Sanremo 2025 e che ha raccolto l’opportunità di esibirsi sul palco di Basilea dopo la rinuncia di Olly, vincitore della kermesse al teatro Ariston. Vediamo quando si esibisce e il motivo per cui ha deciso di inserire i sottotitoli nel corso della sua performance.Eurovision 2025, quando si esibisceLucioCorsiTutto pronto per l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest: l’evento musicale internazionale, che quest’anno si tiene a Basilea dal 13 al 17 maggio, ha già acceso la città Svizzera tra turquoise carpet, prove e grande entusiasmo per una serie di artisti che non vedono l’ora di esibirsi per far ballare gli spettatori. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lucio Corsi, quando si esibisce all’Eurovision 2025 e perché mette i sottotitoli

Cosa riportano altre fonti

Olly rinuncia all’Eurovision, a Basilea in gara Lucio Corsi - Lucio Corsi, il cantautore arrivato secondo nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, a rappresentare l’Italia alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Basilea nel maggio 2025. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla Rai, dopo che il vincitore del Festival, Olly, aveva espresso la necessità di prendersi del tempo per riflettere sull’eventuale partecipazione alla competizione internazionale. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025. Olly ha rifiutato - Olly ha sciolto ogni dubbio e comunicato sui social la sua decisione in merito alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025: non ci andrà. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo, a cui spetta il diritto di rappresentare l’Italia nella kermesse europea, fa un passo indietro e sorprendentemente rinuncia ad uno degli eventi musicali più importanti al mondo.Sarà Lucio Corsi, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a rappresentare l’Italia a Basilea durante Eurovision Song Contest 2025. 🔗Leggi su davidemaggio.it

Olly rinuncia all'Eurovision: «Ho voluto ascoltare me stesso». Al suo posto Lucio Corsi - Olly con un post su Instagram ha annunciato ai suoi fan che non parteciperà all'Eurovision. Prende quindi il suo posto Lucio Corsi, arrivato secondo al festival di Sanremo... 🔗Leggi su ilmattino.it

Eurovision, la scaletta della prima semifinale. Chi sale sul palco e quando canta Lucio Corsi; Lucio Corsi all’Eurovision, l’Italia sogna il colpo a sorpresa: quando si esibisce l’artista toscano e i pronostici; Lucio Corsi, quando si esibisce all’Eurovision 2025 e perché mette i sottotitoli; Tutto pronto per l’Eurovision, Lucio Corsi e tanta Italia nella prima semifinale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando canta Lucio Corsi all’Eurovision? Come si vota? Noi in Italia possiamo votarlo? - Occhi puntati su Lucio Corsi, rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2025: quando canterà il cantautore? 🔗donnapop.it

Eurovision 2025, Lucio Corsi alle prove. VIDEO - Il cantautore toscano, che si esibirà nella manifestazione canora in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera, ha cantato il brano Volevo essere un duro in compagnia del co-autore Tommaso ... 🔗tg24.sky.it

Perché Lucio Corsi potrebbe essere squalificato dall’Eurovision? - Il cantante che rappresenterà l'Italia con «Volevo essere un duro», è deciso ad aggirare alcune regole del contest canoro di Redazione Il 13 maggio partirà l'Eurovision Song Contest, quest'anno in dir ... 🔗msn.com