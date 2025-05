Luciano Benetton Compie 90 Anni | L’Uomo Che Ha Vestito Il Mondo e Sfidato le Critiche

Tutto partì da una semplice idea di una famiglia che sognava in grande. Luciano Benetton, insieme ai suoi fratelli e alla sorella, ha dato vita a un impero della moda che ha saputo interpretare e diffondere il vero spirito del Made in Italy nel mondo. Oggi, a 90 anni, la sua visione continua a ispirare generazioni, testimoniando il potere della creatività e dell'innovazione nel settore.

LucianoBenetton, simbolo del Made in Italy, festeggia i suoi 90 Anni il 13 maggio 2025. Nato a Treviso, ha costruito una delle realtà imprenditoriali più influenti del Paese. La sua storia comincia nel 1965, quando insieme ai fratelli Gilberto, Carlo e alla sorella Giuliana, fonda a Ponzano Veneto il Gruppo Benetton, un marchio destinato a rivoluzionare il Mondo della moda.Tutto partì da una semplice intuizione: creare maglioni colorati e accessibili per tutti. Luciano li caricava nella sua auto e li distribuiva personalmente ai negozi, da Treviso fino a Cortina. Un approccio diretto, concreto, che mostrava già allora la stoffa del vero imprenditore. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Luciano Benetton Compie 90 Anni: L’Uomo Che Ha Vestito Il Mondo e Sfidato le Critiche.

