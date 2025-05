Lucchese | sfida decisiva contro il Sestri Levante per la salvezza

Diciamo la verità: la Lucchese ha tutti i motivi per sorridere. L'assist di Gucher, l'atterramento di Fedato in area e il rigore trasformato da Saporiti hanno tenuto viva la speranza salvezza. E sebbene Melgrati abbia fermato il terzo gol degli avversari, ora la squadra si prepara a una sfida cruciale. Sabato sera, un match al

Diciamo la verità: è andata bene. Sì, perché grazie all’assist dal fondo di Gucher, con l’atterramento in area ai danni di Fedato e la successiva trasformazione di Saporiti dal dischetto degli undici metri e grazie alla parata di Melgrati (che ha negato il terzo gol ai "corsari"), la Lucchese è ancora in corsa per centrare la salvezza. Ma ad una sola condizione: che, sabato sera, in un "Porta Elisa" che ci auguriamo pienissimo, riesca a battere il SestriLevante, con qualsiasi risultato. E tutto questo in virtù del miglior piazzamento finale dei rossoneri al termine della "regular season" rispetto ai liguri.Insomma, alla fine è andata bene. Poteva, ovviamente, andare meglio, se, ad esempio, in campo ci fosse stato anche Selvini; perché, a prescindere dal valore del giovanotto, Saporiti avrebbe potuto giocare nel suo ruolo naturale di trequartista alle spalle del due punte. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese: sfida decisiva contro il Sestri Levante per la salvezza

Futsal Lucchese Under 21 in semifinale play-off: sfida decisiva contro Atletico Fucecchio - Dopo gli ottimi risultati conseguiti con la prima squadra, l’Unser 21 del Futsal Lucchese va alla ricerca della prima finale regionale. L’ultimo match giocato ha portato una vittoria arrivata nel finale al cardiopalma contro il Gf Rione. La formazione rossonera Under 21 del Futsal Lucchese tornerà in campo oggi, nell’insidiosa trasferta contro l’Atletico Fucecchio, nel match valido per la semifinale play-off. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Lucchese: la rimonta continua, sfida decisiva contro la Torres per la salvezza - La grande rimonta della Lucchese, dopo un girone di andata deludente, è certificata da questi numeri. La squadra di Gorgone aveva chiuso la prima parte del campionato con lo 0 a 0 di Sassari, chiudendo a quota 18, con una media di 0.9 punti a partita. Prima dell’ultima giornata, in programma domani pomeriggio al "Porta Elisa", contro la Torres, i rossoneri avrebbero 42 punti in classifica e sarebbero ovviamente salvi, ma, in realtà, i punti sono 36 a causa dei 6 di penalizzazione inflitti per stipendi e contributi non pagati da una "fantomatica" proprietà. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Lucchese ai play-out per restare in Serie C: sfida decisiva contro Sestri Levante - Il giorno dopo la conclusione del campionato – che ha certificato il ritorno dell’Entella in serie "B" e la retrocessione diretta del Legnago Salus in serie "D" –, la Lucchese dovrà conquistare la permanenza in categoria attraverso i play-out.Ma, prima di tutto, c’è una squadra che deve essere ringraziata per aver giocato fino alla fine, pur essendo da diversi mesi in "autogestione" e che, senza la penalizzazione, avrebbe potuto lottare per un posto nei play-off, alla luce del suo straordinario girone di ritorno (27 punti contro i 18 del girone di andata). 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Lucchese: sfida decisiva contro il Sestri Levante per la salvezza - La Lucchese si prepara a sfidare il Sestri Levante al Porta Elisa per mantenere la categoria. Fondamentale una vittoria. 🔗sport.quotidiano.net

Lucchese: la rimonta continua, sfida decisiva contro la Torres per la salvezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Lucchese verso i play-out: sfida decisiva contro la Torres per la salvezza - A 90 minuti dalla conclusione del campionato la Lucchese non ha più, al momento, i 9 punti di vantaggio sul Sestri Levante (che ha pareggiato contro l ... sull’ultima, decisiva gara di ... 🔗msn.com