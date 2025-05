luca marinelli curatore per mubi

Luca Marinelli: “Mia moglie mi ha diretto per la prima volta in un film. Siamo tutti vittime del patriarcato” - Luca Marinelli in un'intervista dice la sua sul patriarcato e racconta come è stato essere diretto da Alissa Jung, moglie e regista di Paternal Leave, film in cui indossa i panni del protagonista.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it