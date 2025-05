Louis Prevost il fratello di Leone fan di Trump | Ora farò il bravo

Louis Prevost, fratello maggiore di Papa Leone XIV, si distingue per la sua schietta opposizione al partito Democratico americano. Definito dai critici l’anti-Cristo del politicamente corretto, Prevost non teme di esprimere le sue opinioni, in particolare il suo fervente supporto per Trump. Ora, in un colpo di scena, sembra intenzionato a moderare il suo approccio.

