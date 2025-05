Lotta Napoli-Inter ora Inzaghi cambia strategia | la rivelazione in diretta

...più accesa che mai. Inzaghi è chiamato a rivedere la sua strategia per rispondere all’assalto del Napoli, ora più vicino dopo il pareggio con il Genoa. Le scelte del tecnico dell’Inter potrebbero rivelarsi decisive in questa fase cruciale della Serie A, aprendo la strada a nuovi scenari per la corsa al titolo.

Con il divario ridotto tra Napoli e Inter in quest’ultima giornata di Serie A, la Beneamata potrebbe adottare soluzioni diverse in campionato.L’Inter dista un solo punto dalla vetta grazie al mezzo passo falso del Napoli contro il Genoa. Per questo motivo, ora la Lotta per la vittoria del titolo è più in bilico che mai e i nerazzurri potrebbero investire molte energie per scavalcare in classifica gli uomini di Conte nelle ultime due gare di Serie A, sperando in un ulteriore passo falso dei partenopei.Stop al turnover dell’Inter: Biasin è sicuroNonostante il pesante impegno in Champions League, con una finale da disputare e il titolo di Campioni d’Europa appeso a un match secco, l’Inter proverà a fare di tutto per restare in corsa per lo scudetto fino all’ultimo minuto disponibile. Questo è quanto messo in evidenza da Fabrizio Biasin, giornalista esperto nerazzurro, il quale ha espresso la sua opinione nel corso della trasmissione Pressing di Mediaset. 🔗Leggi su Spazionapoli.it