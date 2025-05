L’oro verde del Lago di Como | l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura

Protagonista degli eventi sarà l’olio extravergine d’oliva di qualità, simbolo di tradizione e gusto del nostro territorio. Il Ristorante Salice Blu di Bellagio invita tutti a scoprire le meraviglie dell'olivicoltura del Lago di Como attraverso un ciclo di lezioni e degustazioni guidate. Un’opportunità unica per approfondire la cultura dell’olio e vivere un'esperienza sensoriale indimenticabile.

Chanel e il Lago di Como: eleganza senza tempo per la sfilata Cruise - Life&People.it |In un'epoca in cui la moda cerca luoghi capaci di raccontare una storia prima ancora di accogliere una collezione, Chanel sceglie il Lago di Como come palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima sfilata Cruise 2025-2026. Un connubio perfetto tra estetica e narrazione, che conferma l'approccio della Maison nel selezionare location iconiche, intrise di arte, cultura e suggestione architettonica, per raccontare le sue collezioni (inter)stagionali.