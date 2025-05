Lorenzo Tano su Rocco Siffredi | Sarà il papà del vincitore de L’Isola ma è stato il primo eliminato VIDEO

Lorenzo Tano, pur convinto di avere tutte le carte in regola per vincere, è stato il primo eliminato de L’Isola. La sua dichiarazione che Rocco Siffredi sarà il papà del vincitore ha scatenato l'ironia del web. Scopri di più in questo articolo di Novella 2000.

Lorenzo Tano era convinto di vincere ma in realtà è stato il primo eliminato e questo ha scatenato l'ironia del web

Lorenzo Tano era convinto di vincere ma in realtà è stato il primo eliminato e questo ha scatenato l’ironia del web - Lorenzo Tano era convinto di vincere ma in realtà è stato il primo eliminato e questo ha scatenato l'ironia del web ... 🔗novella2000.it

